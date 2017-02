'Ndrangheta, cosca Piromalli: Carabinieri Ros arrestano 12 persone

I carabinieri del Ros hanno eseguito un'operazione contro la cosca Piromalli della 'ndrangheta. Dodici le persone arrestate e sequestrato il consorzio Copam di Varapodio (Reggio Calabria) costituito da oltre 40 aziende e cooperative agricole operanti nella Piana di Gioia Tauro, in Sicilia e nel basso Lazio. I reati contestati agli arrestati vanno dall'associazione per delinquere di tipo mafioso e dal concorso esterno in associazione mafiosa.