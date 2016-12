'Ndrangheta, confiscati 7 milioni

La Direzione investigativa antimafia di Catanzaro ha confiscato beni per 7 milioni di euro a Francesco Cianflone, imprenditore edile di Lamezia Terme ritenuto contiguo alla cosca Giampà. Cianflone era già stato arrestato nel 2013 per associazione per delinquere di stampo mafioso, insieme ad altri tre imprenditori, nell'ambito dell'operazione "Piana".