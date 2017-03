'ndrangheta, arrestato in Calabria il boss Santo Vottari

Il boss Santo Vottari, 45 anni, è stato arrestato all'alba dai carabinieri di Reggio Calabria in contrada Ricciolino di Benestare. L'uomo, ricercato dal 2007, era in un bunker realizzato in un edificio e non ha opposto resistenza. Ritenuto al vertice dell'omonima cosca, è stato coinvolto nel processo per la faida di San Luca che vide contrapposte le famiglie Pelle-Vottari e Nirta-Strangio e che culminò con la strage di Duisburg del Ferragosto 2007.