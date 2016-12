'Ndrangheta: arrestato il boss Marcello Pesce Condannato a 16 anni, "usava" il calcio per il consenso

La polizia di Rosarno, in provincia di Reggio Calabria , ha arrestato il latitante Marcello Pesce , boss della 'ndrangheta ricercato per associazione di stampo mafioso. Pesce, detto " U Ballerinu ", fa parte dell'omonima cosca guidata da Antonino Pesce, operativa nella Piana di Gioia Tauro e con propaggini in Lombardia e tutto il nord Italia. Ha guidato, indirettamente o meno due squadre dilettantistiche di Rosarno

L'annuncio dell'arresto è stato dato dalla stessa polizia attraverso il proprio account Twitter. Pesce era nascosto in un'abitazione al centro di Rosarno. Il blitz degli uomini del Servizio centrale operativo e della squadra mobile di Reggio Calabria è scattato attorno alle 5, quando si è avuta la certezza che il boss fosse proprio lì.



Quando i poliziotti della Mobile guidati da Francesco Rattà hanno sfondato la porta dell'appartamento, Marcello Pesce stava dormendo. Con lui al piano di sopra c'erano altri due uomini, padre e figlio, arrestati con l'accusa di favoreggiamento. Il latitante non era armato e non ha opposto resistenza. In questi anni carabinieri e polizia erano arrivati sul punto di catturarlo scoprendo nelle campagne di Rosarno diversi bunker utilizzati dal latitante. L'uomo si è sempre rifugiato dalle sue parti, protetto da una rete di fiancheggiatori.