'ndrangheta, agguato nel Reggino: un morto e un ferito grave

Un pregiudicato di 48 anni, Domenico Polimeni, è stato ucciso domenica notte in un agguato di 'ndrangheta a Calanna, in provincia di Reggio Calabria. Un secondo uomo, il 46enne Giuseppe Greco, pentito, è rimasto ferito in modo grave. Sull'omicidio indaga la Squadra mobile di Reggio Calabria sotto le direttive della Dda.