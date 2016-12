I carabinieri di Crotone hanno arrestato 36 persone tra capi, gregari e affiliati a un'organizzazione 'ndranghetista facente capo alla famiglia Marrazzo, attiva nel Crotonese ma con ramificazioni nella provincia di Cosenza e in Lombardia . Tra i reati contestati omicidio, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, favoreggiamento, ricettazione e numerosi delitti in materia di armi. Sequestrati anche numerosi beni immobili e automezzi.

Nella fase finale di questa notte dell'operazione, denominata "Six Town" sono stati impegnati oltre 200 carabinieri e poliziotti, che hanno setacciato Sila e Presila crotonese e cosentina, nonché numerose località in Nord Italia per portare a termine i 36 arresti.