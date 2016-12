'Ndrangheta,214 mln beni confiscati

Guardia di finanza e Dia, con il coordinamento della Dda di Reggio Calabria, hanno confiscato beni per 214 milioni di euro a due imprenditori ritenuti contigui ad esponenti della 'ndrangheta. Per gli inquirenti i due hanno legami con le cosche Tegano e Condello di Reggio, Alvaro di Sinopoli, Barbaro di Platì e Libri di Cannavò. Tra i beni confiscati, in Calabria e Lombardia, 9 società e 220 beni immobili tra appartamenti, ville e terreni.