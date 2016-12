06:31 - La Dia di Reggio Calabria ha sequestrato beni per un valore di circa 2 milioni di euro a Domenico Barbieri. L'imprenditore edile di 57 anni è ritenuto "componente della cosca Buda-Imerti" che opera a Villa San Giovanni e Fiumara di Muro, e attualmente si trova detenuto. Tra i beni sequestrati ci sono quattro immobili, le quote di otto terreni oltre a rapporti finanziari in fase di quantificazione.