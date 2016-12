'ndrangheta, 10 fermi in diverse regioni: nei guai anche funzionari pubblici

"Comitato d'affari" pilotava concessioni di appalti milionari - Stando a quanto emerso, a Reggio Calabria avrebbe operato un "comitato d'affari" composto da dirigenti e funzionari pubblici e imprenditori, capace di gestire la "macchina amministrativa comunale" nell'interesse della 'ndrangheta. Il comitato, aggirando la normativa antimafia, riusciva ad orientare la concessione di appalti multimilionari in favore di holding imprenditoriali riconducibili alle cosche.



Posti sotto sequestro beni per 42,5 mln - Nel corso dell'operazione "Reghion", le cui indagini sono partite nel 2013, sono stati posti sotto sequestro beni per un valore di circa 42,5 milioni di euro. In particolare sono state sequestrate 15 società, con relativo patrimonio aziendale o quote societarie, e due esercizi pubblici riconducibili ad alcuni degli indagati.