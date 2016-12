"Cresciuto con mentalità mafiosa", il giudice toglie il figlio al boss

Fin dai primi giorni di vita, a quel ragazzo nato in un paesino vicino a Gioia Tauro ( Reggio Calabria ) sono stati inculcati "i sub-valori della cultura 'ndranghetista" . Per questo motivo il Tribunale dei Minori ha deciso di allontanarlo dalla famiglia togliendo la potestà genitoriale al padre, boss arrestato pochi mesi fa dopo una lunga latitanza. Il giovane trascorrerà i prossimi 3 anni in una struttura fuori dalla regione .

"Speriamo che il minore possa avere la possibilità di scoprire una realtà diversa, che abbia occhi nuovi per scorgere gli altri colori del mondo", commenta a La Stampa il questore di Reggio Calabria, Raffaele Grassi.



Le autorità giudiziarie cercano in questo modo di cambiare il "destino ineluttabile" del giovane. E non si tratta del primo caso. Negli ultimi quattro anni lo stesso Tribunale dei Minori ha tolto 30 minorenni alle rispettive famiglie mafiose. L'obiettivo è sempre lo stesso, come spiega il questore Grassi: "Spezzare il ciclo che trasmette di padre in figlio l'appartenenza al clan".



Il 15enne vivrà fino al raggiungimento della maggiore età in una struttura lontana dalla Calabria, riprenderà a frequentare la scuola e sarà seguito da operatori professionalmente qualificati. Lo attende una nuova vita, sicuramente migliore.