Cagliari, travolta mentre attraversa la strada: grave una 50enne

Una donna di circa 50 anni versa in gravi condizioni dopo essere stata travolta da un'auto a Cagliari, nel quartiere Is Mirrionis. La donna, che è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Brotzu, è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada e, nell'impatto, ha battuto la testa sul montante della vettura. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante e un'ambulanza del 118.