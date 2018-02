Cagliari, scoppia una lite in un centro migranti: ucciso un 19enne

Un 19enne originario del Ghana, Richard Amissah, è stato ucciso a coltellate al culmine di un'accesa lite scoppiata in un centro di accoglienza per migranti a Villacidro, nel Cagliaritano. La vittima è stata colpita da più fendenti da un coetaneo che in preda alla rabbia ha afferrato un coltello da cucina e si è avventato sul 19enne sferrando colpi al torace e all'addome. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno fermato il presunto assassino.