Sollievo per un turista norvegese di passaggio a Cagliari, dopo aver smarrito la propria carta d'identità. Il documento infatti è stato ritrovato da Mohamed Sangare, un giovane migrante già ospite per dieci mesi in una struttura di accoglienza in città. Mohamed, in giro per cercare lavoro e consegnare curriculum, ha notato la tessera e leggendo il nome è riuscito a risalire al proprietario tramite Facebook.