Cagliari, neonato morto poco dopo la nascita: sei medici indagati

Sei medici del reparto di Ostetricia e ginecologia del Policlinico universitario di Monserrato (Cagliari) sono indagati con l'ipotesi di omicidio colposo per la morte di un neonato avvenuta il 12 luglio, a poche ore dalla nascita. La mamma del bambino, arrivata in ospedale già in gravi condizioni per una emorragia alla 31esima settimana e trasferita in sala operatoria, era andata in arresto cardiaco. Indagati tre ginecologi, un'ostetrica e due neonatologi.