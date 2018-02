Cagliari, maxi rissa in un parco giochi: uomo ucciso a botte

Un uomo è stato massacrato di botte e ucciso a Capoterra, in provincia di Cagliari. Il delitto sarebbe avvenuto al termine di una rissa scoppiata in un parco giochi. Al 118 è arrivata una richiesta d'aiuto per un uomo a terra. Sul posto è arrivata un'ambulanza, i medici hanno tentato a lungo di rianimare la vittima, ma non c'è stato nulla da fare. Arrivati anche i carabinieri che hanno transennato la zona e avviato le indagini.