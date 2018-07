Cade da scala mentre rimuove nido, 64enne muore nel Bolognese

Era salito su una scala per rimuovere un nido di piccioni che si era formato sul tetto di un edificio accanto alla sua abitazione, ma è precipitato morendo sul colpo. E' successo a Calcara di Crespellano, nel Bolognese. A perdere la vita è stato un uomo di 64 anni, A.T., che abitava lì con la famiglia. Secondo i Carabinieri, non ci sarebbero dubbi sul fatto che si è trattato di una disgrazia.