Cadavere trovato nel Veronese, è di un 17enne olandese scomparso

E' stato rinvenuto in un corso d'acqua a Ronchi, nel Veronese, il cadavere di un ragazzo olandese di 17 anni scomparso giovedì. L'allarme era stato dato dalla famiglia quando il giovane, dopo essere stato in un parco giochi della zona con amici, non aveva fatto ritorno nel campeggio di Pacengo in cui soggiornava. Gli investigatori ipotizzano che il 17enne possa essere stato colto da malore o che sia caduto in acqua dopo un incidente con un'automobile.