Cadavere di un uomo in un canale nella Bergamasca

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto in un canale irriguo ad Albino, in valle Seriana, nella Bergamasca. Il corpo senza vita appartiene a un ragazzo di 24 anni, di origine marocchina e senza fissa dimora. Secondo i carabinieri, si tratterebbe piuttosto di una tragica fatalità: il giovane avrebbe poco prima sottratto un cellulare a un gruppo di ragazzi e poi nella fuga sarebbe finito nel canale, al buio, morendo sul colpo per la caduta.