Cacciatori di eredità, boom delle società per cercare i parenti del ricco defunto

Si tratta di un vero e proprio boom di queste società specializzate nella ricerca di eredi, come racconta a La Stampa Nadia Spatafora, responsabile italiana della Coutot-Roehrig, società francese che da 20 anni è attiva nel nostro Paese. "La nostra maggiore difficoltà - spiega - è nell'approccio con gli eredi, perché quando li contattiamo sono molto diffidenti. Per questo noi chiediamo loro se hanno un avvocato, un commercialista, un notaio, di fiducia. E in questo caso tutto diventa molto più facile".



Quando si viene a sapere di un'eredità apparentemente senza eredi, gli esperti (avvocati, notai o liberi professionisti) si mettono in moto e iniziano le ricerche per contattare i familiari chiedendo una percentuale sull'eredità. Solo se gli eredi accettano, le società rivelano il nome del parente defunto. In Italia se dopo 10 anni non si trovano gli eredi, il patrimonio passa allo Stato.