Caccia a Igor: "Potrebbe aver dormito nel nostro capanno attrezzi"

Norbert Feher, alias Igor il russo, è l'uomo ricercato per l’omicidio del barista Davide Fabbri e per il delitto di una guardia ecologica a Portomaggiore, nel Ferrarese. "Pomeriggio 5" mostra le immagini del capanno in cui il killer avrebbe potuto dormire pochi giorni dopo l'omicidio di Budrio. I proprietari hanno lanciato l'allarme sabato 8 aprile perchè si sono accorti che mancava una coperta rossa posizionata da anni sul divano dell'ingresso. "Nessuno della mia famiglia ha tolto quella coperta dal mio capanno e se uno più uno fa due... " commenta il proprietario.