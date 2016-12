C'è il sole sull'Italia, ma non durerà Alpi e Prealpi aspettano la neve

12:14 - La settimana inizia con il sole che splende su quasi tutta la Penisola ma si concluderà con la neve su Alpi e Prealpi. L'alta pressione, infatti, si indebolisce e già a partire da martedì vi sarà un primo peggioramento al Nordovest. In calo le temperature, che torneranno nella media stagionale. Da venerdì previste nevicate, anche intense, in particolare sulle Alpi centro-orientali.

"Nel corso della settimana l’alta pressione proseguirà la fase di indebolimento permettendo a una prima debole perturbazione di transitare mercoledì sull’Italia - -affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo -. Una seconda e più attiva perturbazione atlantica si avvicinerà alle regioni settentrionali nella giornata di giovedì e attraverserà tutto il Paese tra venerdì e sabato dando luogo a un peggioramento più consistente e a precipitazioni prima al Nord e poi al Centrosud e soprattutto tornerà la neve su Alpi e Prealpi a quote medie".



Lunedì di sole - Al mattino nuvolosità residua all’estremo Sud e in Sicilia ma con ampie schiarite in arrivo. Sulle altre zone tempo prevalentemente soleggiato per tutto il giorno. In serata aumenteranno le nubi sulla Liguria centro-orientale. Venti intensi settentrionali sulla Puglia meridionale e sullo Ionio che tenderanno ad attenuarsi nel pomeriggio.



Temperature massime in diminuzione soprattutto sulle pianure del Nordovest, al Sud e in Sicilia. Previsti 8 gradi per Bolzano, Piacenza, Trento, Treviso, Venezia, Campobasso, Potenza, 9 gradi per Torino, Udine, Verona e 10 gradi per Aosta, Brescia, Cuneo, Novara.



Martedì nubi al Nordovest - Cielo nuvoloso su Liguria centrale e alta Toscana nella giornata di martedì. Nubi in addensamento anche sulla pianura piemontese e in Lombardia. Nel resto dell’Italia inizialmente prevarrà il sole con tendenza nel pomeriggio a un aumento della nuvolosità anche in Sardegna, Nordest, resto della Toscana, Umbria e alto Lazio. Sarà possibile qualche debole pioggia in Liguria e dal pomeriggio localmente anche su est del Piemonte e ovest della Lombardia. Temperature minime in ulteriore diminuzione al Sud e in Sicilia, massime in lieve calo al Nordovest e in rialzo al Sud. Venti per lo più deboli.



Tendenza: da venerdì neve al nord - Mercoledì tempo ancora abbastanza soleggiato nel medio Adriatico, al Sud e nelle Isole anche se con il passaggio di banchi nuvolosi ad alta quota. Nel resto del Paese nuvolosità variabile, più consistente nelle regioni centrali tirreniche, Umbria e sulla Liguria con qualche pioggia tra Liguria e alta Toscana. Dal pomeriggio temporanee zone di sereno al Nordovest, nelle zone alpine e prealpine. Temperature senza grandi variazioni.



Giovedì avremo i primi segnali del peggioramento con deboli precipitazioni tra il pomeriggio e la sera nelle regioni di Nordovest e venerdì il peggioramento coinvolgerà quasi tutto il Nord Italia e l’alta Toscana con piogge e nevicate su Alpi e Prealpi. La quota neve si attesterà tra i mille e i 1.300 metri ma tra Valle d’Aosta e Piemonte localmente si potrà arrivare intorno 900-mille metri.



Si tratterà di nevicate significative: tra venerdì e sabato alla quota dei 1.500 metri si potrebbero accumulare anche 40-50 centimetri di neve fresca. La zona più coinvolta da queste nevicate sarà il settore alpino e prealpino centro-orientale.