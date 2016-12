C.Conti:corruzione con troppe leggi

"L'eccesso di leggi in Italia causa corruzione, perché ci si avvale della complessità del procedimento per intervenire a facilitarlo chiedendo qualcosa in cambio". Così il presidente della Corte dei Conti, Raffaele Squitieri, in una lectio magistralis. Squitieri ha inoltre affermato che con l'Expo e lo Sblocca Italia "siamo al paradosso: per poter raggiungere un obiettivo si è dovuto fare un dl per dire che le leggi non si rispettassero. Qualcosa non va".