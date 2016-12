Bus Catalogna, Renzi a parenti vittime Erasmus: "Non resterete soli"

"L'Italia non vi lascerà soli". Lo ha assicurato il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, alle famiglie delle ragazze Erasmus morte a marzo in un incidente in autobus in Spagna. Secondo quanto riferito dal padre di una ragazza, Giuseppe Scarascia Mugnozza, durante l'incontro con il premier i genitori hanno espresso "stupore e sdegno" per la decisione della magistratura spagnola di archiviare il caso "senza interrogare l'autista del bus".