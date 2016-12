Burkini vietato, "attenzione a questa laicità: anche alle suore sarà impedito di andare in spiaggia?"

"Sia chiaro, qui non si parla di sicurezza: se uno ha un burka e non si capisce se sia un uomo o una donna e non può essere identificato è un conto, ma qui si parla di altro. E allora io mi chiedo: se una suora passeggia sulla spiaggia? Come la mettiamo? O tante di quelle signore di una certa età, soprattutto in alcune parti di Italia, che indossano fazzoletto in testa e gonna... vietiamo anche a loro di passeggiare in riva al mare?"



Spesso il velo viene visto come un'imposizione se non addirittura una violenza degli uomini sulle donne...

"Io personalmente non ho mai conosciuto donne obbligate a indossare il velo, non nego che ci siano, soprattutto in determinati contesti. Ma spesso il velo come imposizione è uno degli aspetti di famiglie rigide e complicate sotto vari punti di vista, come succede in alcune famiglie non musulmane, in cui ai figli, o più ancora alle figlie, è vietato tutto. Detto ciò il velo per me è una scelta: per me fa parte di un percorso religioso, oggi non lo indosso, per andare a pregare lo metto, così come in altre situazioni, magari in futuro vorrò indossarlo sempre, o forse no. E' un aspetto intimo del mio essere credente".



Vietare il velo, essere obbligata a non indossarlo cosa significa?

"Obbligarmi a non indossarlo significa, come ad esempio in spiaggia in Francia, obbligarmi a non andare in spiaggia. Vietarmi di andarvi. E' ridurre la mia libertà. E' come se domani qualcuno decidesse che è vietato andare in spiaggia con il proprio crocifisso. Non vi sentireste privati delle vostre libertà?"