Burkini, pubblica la foto di suore al mare su Fb: per ore bloccato il profilo dell'imam di Firenze

Per diverse ore il suo profilo Facebook è rimasto bloccato e poco prima di "sparire" dal social network, il presidente dell 'Unione comunità islamiche e imam di Firenze Izzedin Elzir , proprio tramite quell'account aveva pubblicato una foto di alcune suore al mare , chiaro riferimento alla polemica sull'uso del burkini . "Spero che le due cose non siano collegate - ha affermato l'imam -, spero di vivere ancora in un Paese libero e non in una dittatura".

Fb: "Profilo bloccato dopo segnalazioni utenti di un fake" - L'account "è stato disabilitato temporaneamente a seguito della segnalazione di un utente che lo reputava fake", si difende il social network. "Facebook ha attivato la procedura standard per la verifica dell'account. Il profilo è stato riattivato immediatamente una volta accertata l'identità dell'utente. L'evento non e' collegato alla foto postata che ritrae le suore in spiaggia".



Imam: "Ho contattato un avvocato" - Ma la spiegazione non basta a smorzare le polemiche. "Se la pubblicazione della foto e il blocco del profilo fossero due cose collegate sarebbe il colmo - ha detto l'imam - una cosa che non succede neppure nelle peggiori dittature". In serata il profilo è stato riattivato. "Comunque sulla vicenda ho contattato un avvocato per verificare, per capire cosa sia accaduto. Stiamo vivendo in un particolare momento storico ed è grave che il profilo di un imam, del presidente dell'Ucoii rimanga oscurato per 7 ore e per una ragione che non so".