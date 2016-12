Buon compleanno Papa Francesco: Bergoglio "spegne" 78 candeline

12:55 - Il 17 dicembre Papa Francesco compie 78 anni e "festeggia" in piazza San Pietro assieme ai fedeli accorsi per assistere all'ultima udienza dell'anno. Un compleanno all'insegna della sobrietà, come nel suo stile, e con tanto di torta portata da alcuni giovani sacerdoti: un dolce decorato di bianco e azzurro, i colori della sua Argentina, con la scritta "Feliz cumpleanos" e le classiche candeline che Bergoglio ha spento sorridendo.

Un tango per Papa Francesco - I festeggiamenti per il 78esimo compleanno di Jorge Mario Bergoglio non potevano che essere a ritmo di tango. Sono migliaia i ballerini e i bambini giunti per omaggiare il pontefice e la sua terra d'origine. Dalla festa "in costume" con tanto di striscioni di auguri all'iniziativa "un tango per il papa", nata sui social network e che in pochissimo tempo ha raccolto "tangueros" da ogni parte d'Italia e del mondo.



Con la musica diffusa dagli altoparlanti e un foulard bianco al collo, le coppie di danzatori hanno regalato un colpo d'occhio inedito riempiendo Piazza Pio XII, subito fuori da Piazza San Pietro. "Sembra la piazza del due per quattro!" ha esclamato papa Francesco al termine dell'udienza generale, con un'espressione argentina che fa riferimento ai passi del tango.