Bufera in atto: ancora 24 ore di neve e gelo artico

Previsioni per sabato. Nella prima parte del giorno ancora nevicate sparse e intermittenti fino al livello del mare su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, alto versante ionico della Calabria. Qualche rovescio anche tra Calabria meridionale e nord della Sicilia nevosa fino a quote molto basse. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni nella seconda parte della giornata specialmente in Abruzzo e Molise. Nel resto del Paese tempo abbastanza soleggiato con un aumento della nuvolosità su Liguria e Sardegna. Nella notte la neve potrebbe ancora interessare la Puglia meridionale. Nel frattempo una perturbazione, avvicinandosi alle Alpi, porterà qualche spruzzata di neve nel nord dell’Alto Adige. I venti settentrionali tenderanno ad attenuarsi al Centro, restando però ancora moderati o forti sul medio Adriatico, al Sud e sulla Sicilia. Clima gelido.

Previsioni per domenica. Domenica al mattino qualche addensamento nuvoloso in Liguria e sulla Toscana, cielo poco nuvoloso o velato nel resto del Nord con addensamenti solo nelle Alpi di confine. Un po’ di nubi anche al Sud, nord della Sicilia, Sardegna, medio Adriatico, nel Molise e nel Salento. Deboli piogge isolate nell’ovest della Sardegna; un po’ di neve nell’Alto Adige settentrionale. Nella seconda parte della giornata ampi rasserenamenti al Nord, tendenza a schiarite anche su Lazio e Toscana, un po’ di nubi altrove. Nel pomeriggio deboli nevicate isolate lungo il medio Adriatico. Sporadiche piogge nel nord della Sicilia. Dalla sera qualche pioggia anche su Sardegna orientale e ovest della Sicilia; ancora qualche debole nevicata in Abruzzo. Temperature in aumento su tutte le regioni di un paio di gradi. Venti deboli al Centro-Nord, moderati settentrionali al Sud e sulle Isole.