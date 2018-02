27 febbraio 2018 12:26 Bufera di neve su Napoli, diversi voli cancellati a Capodichino: trasporti in graduale ripresa Forti disagi e ritardi a causa del maltempo. Scuole chiuse anche mercoledì. Migliora anche la circolazione dei treni

Forti disagi a Napoli per la bufera di neve che si è abbattuta sul capoluogo campano. Il traffico aereo nell'aeroporto di Capodichino è ripreso dopo la cancellazione di diversi voli a causa della forte nevicata e del ghiaccio sulla pista. Migliora anche la circolazione dei treni, in graduale ripresa. Le scuole resteranno chiuse anche mercoledì. Il sindaco Luigi de Magistris ha invitato la cittadinanza a "evitare di uscire per le prossime 24 ore".

La città appare in grosse difficoltà, quasi paralizzata dall'abbondante nevicata. "Visto che in contrasto con le indicazioni fornite ieri dal bollettino della protezione civile e seguite finora, una copiosa nevicata imbianca la città rendendo difficoltosa la circolazione, per la tutela della comunità scolastica tutta, si dispone chiusura delle scuole di ogni ordine e grado compresi i nidi", ha reso noto l'assessorato alla scuola del Comune di Napoli.