Bufera dell'Epifania alle porte: tracollo termico e neve in arrivo

4 gennaio 2017 09:50 Bufera dellʼEpifania alle porte: tracollo termico e neve in arrivo Mercoledì tregua, ma già da giovedì un intenso impulso di aria artica porterà gelo e venti burrascosi sul medio Adriatico e al Sud

La perturbazione transitata martedì al Centrosud, la prima del 2017, si allontana velocemente dall'Italia con gli ultimi effetti nella giornata odierna tra la Calabria e la Sicilia. Assisteremo quindi a un generale miglioramento del tempo ma solo temporaneo. Da giovedì, infatti, l’Italia verrà raggiunta da un impulso di aria freddissima di origine artica, accompagnato da forti venti settentrionali che, sul medio versante adriatico e al Sud, favorirà nevicate inizialmente a quote collinari e poi, tra la notte di giovedì e sabato, con l’ingresso del nucleo più gelido, anche al livello del mare. In queste regioni le festività si concluderanno quindi con un’Epifania da brividi, all'insegna di una vera e propria bufera, con nevicate e gelidi venti burrascosi fino a 100 km/h che accentueranno notevolmente la sensazione di gelo. In queste condizioni, nelle giornate di venerdì e sabato le temperature rimarranno in alcuni casi sottozero anche durante il giorno (le cosiddette giornate di ghiaccio), comprese le aree del Centro colpite dal terremoto.

Previsioni per mercoledì. Al Sud nuvolosità variabile con residue precipitazioni in Calabria e, specie al mattino, anche nel nord della Sicilia. Torna a prevalere invece il sole al Centronord: al mattino qualche banco di nebbia lungo il Po e qualche banco nuvoloso ad alta quota in transito al Nordest. In giornata nubi in aumento lungo la barriera alpina, su Sardegna, Liguria orientale, Toscana, verso sera anche su Umbria, Lazio. Tra pomeriggio e sera prime deboli nevicate nelle Alpi centro-orientali di confine. Nelle notte peggiora sul medio Adriatico e sul medio-basso Tirreno. Temperature massime in temporaneo rialzo al Nord e nelle regioni del medio Adriatico. Ventoso per venti di Maestrale nelle Isole, di libeccio sul mar Ligure, di Föhn su Alpi e vicine pianure.