Buche, sciagure degli autobus e cadute dei motociclisti: il degrado di Roma

Le buche a Roma hanno ostacolato anche il Giro d'Italia. Eppure, la soluzione al problema non sembra ancora arrivare. Non sono bastati i morti, i feriti e i numerossimi problemi alla vialbilità. Alcune strade della capitale sono quasi del tutto impraticabili a causa delle voragini che si aprono nell'asfalto. In zona Romanina, alcuni automobilisti restano incastrati con le ruote nelle buche. Tappare le voragini con interventi di fortuna è poco utile, oltre che dispendioso. Ma quali sono le difficoltà che rendono irrisolvibile la situazione? A Matrix, Toni Capuozzo spiega quali sono gli ostacoli alla risoluzione di questo disagio. In primis la spesa economica, che si aggira intorno a 1 miliardo di euro. Questo investimento consentirebbe di rendere sicuro il mando stradale. Secondo ostacolo sono le gare d'appalto che per questioni di ricorsi e lungaggini burocratiche dilatano i tempi delle firme. Terzo, la ricchezza del sottosuolo di Roma, impegnativo più di quello di molte altre città italiane.