Bruciata ex Emeroteca Reggio Calabria, il vescovo: "Attentato al bene comune"

Rogo doloso nel centro di Reggio Calabria, dove in pieno giorno è andata a fuoco l'ex Emeroteca comunale, che ospita un'associazione per i Down. Immediate le reazioni indignate delle autorità locali: il sindaco Giuseppe Falcomatà ha chiesto a tutti di "scendere in piazza per svegliare le coscienze" e l'arcivescovo della diocesi monsignor Giuseppe Fiorini Morosini ha condannato un "nuovo attentato al bene comune che colpisce tutti i cittadini onesti".