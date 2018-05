Brianza, accoltella la moglie da cui si sta separando: è gravissima

Una donna di 34 anni, di origine albanese, è stata accoltellata dal marito, un marocchino di 35 anni, a Seregno, in provincia di Monza-Brianza. Ad allertare i carabinieri è stato lo stesso uomo dopo aver commesso l'aggressione in un'auto. La 34enne è stata trasportata d'urgenza al San Gerardo di Monza e ora versa in gravissime condizioni. I due, che hanno un bimbo di 5 anni, si stavano separando e non vivevano nella stessa casa da due mesi.