Bresso, voli non a norma: è polemica

14:45 - Voli passeggeri in deroga alle norme antincendio? La Guardia di Finanza e un'interrogazione parlamentare al Senato si occupano del caso dell'aeroporto di Bresso a Milano, dove nel weekend è atterrato un grosso aereo dalla Germania con 10 persone a bordo. Una manovra resa possibile da una circolare dell'Ente nazionale aviazione civile (Enac), forse in vista di un utilizzo commerciale della pista finora amatoriale.

Le Fiamme Gialle sono venute a chiedere più informazioni sul volo del Super King Air, un aereo normalmente bandito a Bresso per le sue eccessive dimensioni. Il senatore Franco Mirabelli (Pd) denuncia in un'interrogazione "la violazione delle più elementari regole del buonsenso", e chiede al ministro dei Trasporti di intervenire subito.



Mirabelli aggiunge: "Restano comunque da chiarire i contenziosi tra l'Enac e l'Aeroclub, che ha gestito fino a ora l'aeroporto, e i vincitori degli appalti per i servizi che anche questa vicenda rende poco chiari per come risulta dalle notizie". Il sindaco di Bresso annuncia battaglia: "Sono allibito - dice -. Già lo scorsa estate avvertimmo che il nostro aeroporto doveva mantenere la vocazione turistica e di scuola rapprtesentata dall'Aeroclub.

Faremo tutti i passagi per impedire il cambio di destinazione dell'aeroporto". Sul piede di guerra anche Legambiente.