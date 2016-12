Brescia, ubriaco e recidivo investe e uccide 91enne sulle strisce pedonali

Un 91enne, Lorenzo Prova, che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali a Leno, in provincia di Brescia, è stato travolto e ucciso da un'auto il cui conducente è poi fuggito. L'uomo è tornato successivamente sul posto, ed è stato identificato: si tratta di un 47enne bresciano, che si era messo al volante con un tasso alcolico di oltre tre volte il consentito. Già in passato gli era stata ritirata la patente per ubriachezza.