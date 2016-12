Brescia, senza patente da 27 anni prova a fuggire dalla polizia

Viaggiava senza patente da 30 anni: non ha mai provocato un incidente e non è mai stata beccata dalla Polizia. O almeno fino a pochi giorni fa. Una 68enne, infatti, è stata fermata da alcuni agenti in via Montichiari a Ghedi. Ma appena la donna ha visto il posto di blocco, anziché rallentare, ha pigiato sull'acceleratore e ha tentato di scappare.