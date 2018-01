Brescia, resta incastrato nel tornio: muore operaio 19enne

Un operaio 19enne è morto dopo essere rimasto schiacciato, nella serata di mercoledì, in un tornio, sotto gli occhi del padre. E' accaduto all'interno di un'azienda di Rovato, in provincia di Brescia. Dalla ricostruzione, il giovane sarebbe rimasto incastrato con una manica del maglione nel tornio, che non si è fermato trascinandolo. Soccorso, il giovane è morto agli Spedali Civili di Brescia.