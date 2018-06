Brescia, neonato abbandonato in centro: si indaga per trovare i genitori

Nella tarda serata del 21 maggio è stato abbandonato un neonato a Brescia , in vicolo delle Nottole, in pieno centro storico. A notarlo una residente che dal balcone è stato colpito da un passeggino fermo e senza adulti nelle vicinanze e ha chiamato le forze dell'ordine.

Il bambino, di carnagione chiara, è stato portato subito in ospedale, dove è stato accertato che è in buone condizioni. La Questura sta indagando per risalire ai genitori