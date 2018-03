Brescia, minaccia prof e compagni tra cui disabile: arrestato 16enne

Denunciato solo 15 giorni fa per atti di bullismo nei confronti dei compagni di classe, tra cui un disabile, un 16enne di origini marocchine e residente a Bergamo ha iniziato a minacciare anche gli insegnanti e un gruppetto di sette studenti. Tra le minacce del 16enne, anche quella di coinvolgere una baby-gang per far rispettare gli ordini che dava ai compagni di classe vittime di bullismo. Il minore è stato arrestato dai carabinieri di Brescia.