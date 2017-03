Brescia, "l'autoassunzione" del dirigente del Comune

E' uno strano caso di assunzione quello che vede protagonista il dirigente capo del personale del Comune di Brescia Claudio Reboni che, secondo quanto riporta il quotidiano "La Verità", avrebbe cercato (se stesso) per una posizione apertasi in Municipio, si sarebbe valutato e infine assunto . I fatti risalgono all'estate 2013: il caso è stato scoperchiato dal capogruppo dei 5 stelle di Brescia, l' avvocato Laura Gamba, che ha presentato un'interrogazione urgente per avere spiegazioni dal sindaco.

L'assunzione - Secondo quanto riporta il giornale diretto da Maurizio Belpietro, il 31 luglio 2013 Reboni firmò un bando per la ricerca di un "responsabile del settore risorse umane" nell'ambito dei servizi amministrativi e finanziari del Comune. La presentazione delle domande sarebbe scaduta dopo 12 giorni: tra i requisiti richiesti l'avere un diploma di laurea specialistica, essere in possesso di esperienza di servizio nella Pubblica amministrazione, aver ricoperto un incarico dirigenziale per un tempo non inferiore a cinque anni.



Il sindaco Emilio Del Bono approvò il bando e lo pubbliò: la scelta, si legge sempre nel bando, "è effettuata dal sindaco e avviene attraverso la valutazione dei curricula presentati e di un eventuale colloquio". Il "ruolo" in palio, alla fine, andò a Reboni.



Il regolamento violato - L'iter seguito da Reboni violerebbe il Regolamento del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, secondo cui c'è l'obbligo di astensione dal "partecipare all' adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri", obbligo per altro che riguarda anche parenti entro il secondo grado conviventi, o organizzazioni a cui si è legati.