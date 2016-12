Brescia, i Tornado scoprono piantagione di marijuana: due arrestati

I tornado, sorvolando il cielo, hanno trovato la coltivazione illegale : segnalata immediatamente ai carabinieri è iniziata l'operazione via terra. V.A., commesso di 38 anni, e la convivente F.I., 34 anni casalinga, coltivavano piante di marijuana vicino a un capannone in disuso non lontano dalla loro abitazione nella periferia di Quinzano . In tutto sono stati sequestrati 250 chili di marijuana , 70 piante, estirpate dagli agenti, cinque sacchi di scarti di lavorazione e circa venti chili di foglie essiccate. Il Nucleo operativo e Radiomobile dei carabinieri ha trovato nella loro proprietà bilance elettroniche di precisione, concime e materiale adatto alla costruzione di una serra .

Infatti in vista dell'inverno i due coltivatori stavano per trasferire l'intera produzione in una cantina attrezzata con polistirolo per evitare gli sbalzi di temperatura, impianto di irrigazione e aerazione: mancavano solo le lampade scaldanti. Il giudice ha convalidato l'arresto della coppia disponendo la custodia cautelare in carcere. Gli sforzi congiunti delle forze aree e di terra hanno portato al successo dell'operazione confermando l'effettiva efficacia di questa collaborazione.