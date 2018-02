Brescia, corruzione per appalti: 11 persone finite in manette

I carabinieri di Brescia hanno arrestato undici persone, tra amministratori, dipendenti pubblici e imprenditori, ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di corruzione e turbativa d'asta in concorso. Le indagini riguardano irregolarità amministrative nella gestione degli appalti pubblici nel settore edilizio poste in essere in un comune della Valle Camonica. L'importo degli appalti irregolarmente assegnati ammonta a circa 1 milione di euro.