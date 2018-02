Brescia, arrestati tre italiani per una rapina compiuta in Austria

La polizia ha arrestato tre pregiudicati bresciani che il 3 novembre del 2017 erano partiti da Milano, diretti in Carinzia (Austria) per commettere una rapina. Le vittime, anch'esse bresciane, erano state aggredite in un'area di servizio dell'autostrada, da due uomini armati di pistola, che gli avevano sottratto i bagagli, probabilmente alla ricerca di grosse somme di denaro. Alle indagini ha collaborato anche la polizia austriaca.