Brennero, condannati 6 anarchici arrestati: liberi con condizionale

Sono stati tutti condannati da 12 a 16 mesi i sei anarchici arrestati sabato in seguito ai disordini al Brennero e processati per direttissima a Bolzano. Per loro l'accusa era di resistenza a pubblico ufficiale. Ai sei manifestanti, rimessi in libertà, è stata riconosciuta la condizionale, ad eccezione di un croato e di una italiana, per i quali il giudice ha disposto anche il divieto di entrare nella provincia dell'Alto Adige.