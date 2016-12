Botti di Capodanno, polizia: 190 feriti Netto calo rispetto a ultimi due anni

Un ferito grave a Potenza - Ferito dallo scoppio dei "botti" durante i festeggiamenti per il Capodanno, un uomo di 54 anni, di Potenza, a cui è stata amputata una mano, è ricoverato in rianimazione all'ospedale San Carlo del capoluogo lucano. Secondo quanto si è appreso, l'uomo, le cui condizioni sono "critiche", ha subito lesioni molto gravi anche all'altro braccio e in altre parti del corpo.



Sei gravi dei 12 feriti a Catania - A Catania dodici feriti, sei dei quali ricoverati con la prognosi riservata, ma nessuno in pericolo di vita. Tra i casi più gravi un 15enne al quale sono state amputate tre dita della mano sinistra, un 47enne ha perso l'occhio destro mentre a un egiziano di 20 anni un petardo ha ustionato in maniera grave il piede destro.



A Roma 16 feriti, 3 gravi con lesioni alle mani - A Roma sono 16 le persone rimaste ferite, di cui tre, i più gravi, per lesioni alle mani, per i botti esplosi nella notte di Capodanno. In calo rispetto allo scorso anno, quando i feriti erano stati 23 e e 33 nel 2013. Secondo il bilancio fornito dalla Questura di Roma, gli episodi più gravi si sono registrati nel quartiere periferico di San Basilio dove un uomo ha riportato l'amputazione della mano destra ed un 54enne ha perso un dito della mano.



Nessun ferito grave a Milano - Pochi feriti e nessuno grave. E' invece il bilancio dalla notte di S.Silvestro a Milano. Il 118 ha effettuato numerosi interventi, e anche i vigili del fuoco, ma i primi per feriti lievi, i secondi per principi d'incendio che non hanno causato vittime. Nella notte milanese di passaggio al primo dell'anno non si registrano nemmeno incidenti stradali di rilievo.



Trenta feriti nel Napoletano - Sono 30, tra cui tre minorenni, i feriti a causa di fuochi d'artificio nella notte di Capodanno nel Napoletano. Il dato è in netto calo rispetto all'anno passato. Uno solo dei feriti è in condizioni gravi. Si tratta di un uomo colpito a un occhio e a una gamba. Dall'ospedale di Giugliano (Napoli), dove le sue condizioni non sembravano gravi, è stato poi trasferito al Cardarelli di Napoli dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata.



660 interenti dei vigili del fuoco in tutta Italia - Sono stati 660 gli interventi dei vigili del fuoco in tutta Italia riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno, in netto calo rispetto a quelli dello scorso anno che erano stati 1.750. Il numero maggiore in Campania 120 (la metà rispetto all'anno scorso), Lombardia 108, Lazio 101, Puglia 82, Veneto 46.