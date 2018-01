Botti di Capodanno, in fiamme 8 auto in parcheggio a Fiumicino

Otto automobili sono rimaste danneggiato da un rogo in un parcheggio ParkingGo all'ingresso della città di Fiumicino (Roma), sulla via Portuense. Si ipotizza che le fiamme si siano originare da un fuoco d'artificio sparato per festeggiare il nuovo anno. Sul posto, per domare il rogo ed evitare che si espandesse ad altre delle numerose vetture presenti nel parcheggio, sono intervenuti i volontari della protezione civile ed i vigili del fuoco.