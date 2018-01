Botti di Capodanno, 212 feriti di cui 36 ricoverati | Bimba colpita a Crotone da proiettile vagante

Nel dettaglio, a Napoli sono state 22 le persone ferite per lo scoppio di botti e 13 in provincia. Un 23enne ha perso due dita della mano destra mentre un 27enne di Castel Volturno rischia di perdere l'occhio destro. Un 52enne di Casavatore è stato ricoverato per lesioni al braccio e alla nuca, mentre un 49enne di Portici ha riportato ustioni su diverse parti del corpo.



Crotone, bimba ferita da proiettile - Tragedia sfiorata a Crotone, dove una bambina di 5 anni è stata ferita in maniera lieve da un proiettile vagante durante i festeggiamenti per il Capodanno. Secondo la ricostruzione della polizia, la piccola, poco dopo mezzanotte, era in terrazza con i familiari quando è stata sfiorata all'altezza delle costole da un proiettile sparato presumibilmente dalla strada sottostante. La piccola è stata giudicata guaribile in pochi giorni.



Sei persone ferite nel Salernitano - Nel Salernitano sei persone sono rimaste ferite per i botti di fine anno. Una 52enne ha riportato ferite ed escoriazioni sul volto e sul corpo per l'esplosione di un petardo sul davanzale della finestra della propria abitazione, i cui vetri sono andati in frantumi. Un'altra donna di 50 anni ha riportato un trauma all'orecchio destro; ne avrà per sette giorni. Stessa prognosi per un giovane di 25 anni. Trenta giorni di prognosi invece per due uomini intorno alla trentina.



Esplode bomba carta a Torino, 4 feriti - Durante i festeggiamenti della notte di San Silvestro, a Torino, intorno a mezzanotte, ignoti hanno innescato una bomba carta. L'esplosione ha generato un'onda d'urto danneggiando parzialmente quattro auto e causando la rottura di vetri delle finestre di trenta abitazioni circostanti, le cui schegge hanno ferito quattro persone. Sono state trovate altre dodici bombe carta di fattura artigianale.



Bilancio positivo a Milano, pochi feriti e lievi - A Milano, secondo polizia e 118, non si registrano feriti gravi per lesioni da scoppio o ustione. Solo un paio di persone, entrambe adulte, sono state portate in ospedale in codice verde con ustioni leggere alla caviglia in un caso, e al braccio nell'altro.



In fiamme 13 auto in parcheggio a Fiumicino - All'ingresso della città di Fiumicino (Roma), sulla via Portuensetto, tredici automobili sono rimaste danneggiato da un rogo in un parcheggio ParkingGo. Si ipotizza che le fiamme si siano originare da un fuoco d'artificio sparato per festeggiare il nuovo anno. Sul posto, per domare il rogo ed evitare che si espandesse ad altre delle numerose vetture presenti nel parcheggio, sono intervenuti i volontari della protezione civile ed i vigili del fuoco. In tutta Italia sono stati 519 gli interventi dei vigili del fuoco, in calo rispetto ai 674 di un anno fa.