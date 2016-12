Borsellino, Napolitano non deporrà

L'ex Capo dello Stato Giorgio Napolitano non sarà ascoltato a Roma, il 14 dicembre, nell'ambito del quarto processo Borsellino per la strage di via D'Amelio. Lo ha deciso la Corte di Assise di Caltanissetta. La testimonianza di Napolitano era stata chiesta dall'avvocato Fabio Repici, legale di Salvatore Borsellino, nella prima udienza del 22 marzo 2013.