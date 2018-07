Borsellino, la figlia Fiammetta: "Troppi depistaggi" | Fava: "Nuovi vertici dell'Intelligence diano spiegazioni"

L'intervento di Fiammetta Borsellino -"Ci sono domande - scrive Fiammetta in un intervento pubblicato su Repubblica -, domande che io e miei fratelli Manfredi e Lucia non smetteremo di ripetere, che non possono essere rimosse dall'indifferenza o da colpevoli disattenzioni".



Il primo quesito è sulla mancata messa in atto di "tutte le misure necessarie per proteggere mio padre, che dopo la morte di Falcone era diventato l'obiettivo numero uno di Cosa nostra", scrive Borsellino, che chiede conto anche della mancata protezione della scena del crimine, con la conseguente sottrazione dell'agenda rossa.



"Perché i pm di Caltanissetta non ritennero mai di interrogare il procuratore capo di Palermo Pietro Giammanco, che non aveva informato mio padre della nota del Ros sul 'tritolo arrivato in città' e gli aveva pure negato il coordinamento delle indagini su Palermo, cosa che concesse solo il giorno della strage, con una telefonata alle 7 del mattino?", prosegue Fiammetta. "Perché nei 57 giorni fra Capaci e via D'Amelio, i pm di Caltanissetta non convocarono mai mio padre, che aveva detto pubblicamente di avere cose importanti da riferire?".



Si fa riferimento alla mancata protezione della scena della strage, che permise la sottrazione dell'agenda rossa; si chiede perché Giuseppe Ayala, allora parlamentare, "fra i primi a vedere la borsa, ha fornito versioni contraddittorie su quei momenti".



I dubbi di Fiammetta continuano con notazioni sul falso pentito Scarantino "(indicato dall'intelligence come vicino a esponenti mafiosi) e sul suo suggeritore, l'ex capo della squadra mobile di Palermo Arnaldo La Barbera?".



E ancora, "perchè i pm di Caltanissetta non depositarono nel primo processo il confronto fatto tre mesi prima tra Scarantino e i veri collaboratori di giustizia (Cancemi, Di Matteo e La Barbera) che lo smentivano?



Claudio Fava: "Servizi, chi ha permesso tutto questo?" - "Resta traccia di quello che è successo ed è successo che tra il '92 e il '94 si è assistito al più clamoroso depistaggio che la storia della Repubblica ricordi. Per questo chiederemo agli attuali responsabili dell'intelligence cosa e' accaduto tra il '92 e il '94", ha affermato Claudio Fava. "La Commissione farà un'indagine politica su questa vicenda e da settembre faremo una serie di audizioni". "Il coinvolgimento di una cellula del Sisde nell'indagine su via D'Amelio, la delega concessa ai Servizi, è fuori dal mondo. Non siamo davanti a un abbaglio processuale, ma a una gestione investigativa che ha violato le regole. Chi ha chiesto e chi ha concesso tutto questo?", ha concluso.