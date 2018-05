Bolzano, si cercano "spie" che segnalino chi non paga il biglietto in autobus

Arruolati per controllare i trasporti pubblici: per beccare chi sale a bordo senza pagare il biglietto, ma anche per verificare la qualità del servizio e quindi per tenere sotto controllo gli autisti degli autobus. E' l'idea che sta mettendo in atto la Sad, la Società per il trasporto pubblico locale dell'Alto Adige. E che sta facendo infuriare i sindacati dei lavoratori del settore.