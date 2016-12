Bolzano, bimbo inciampa e precipita al passo Pennes: è grave

Un bambino di 7 anni è caduto in un dirupo al passo Pennes. Ha riportato ferite serie ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Bolzano. Il ragazzino percorreva un sentiero sul Corno bianco, insieme ai genitori, turisti, quando improvvisamente è inciampato ed è caduto per una quarantina di metri. Sul posto anche il soccorso alpino della Val Sarentino e i carabinieri per i rilievi.